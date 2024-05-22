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بالجرم المشهود... توقيف مروجَي مخدّرات في محلّة السانت تيريز - الحدت

أمن وقضاء
2024-05-22 | 02:57
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بالجرم المشهود... توقيف مروجَي مخدّرات في محلّة السانت تيريز - الحدت
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بالجرم المشهود... توقيف مروجَي مخدّرات في محلّة السانت تيريز - الحدت

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في محلّة السانت تيريز - الحدت.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويتَيهما، وهما:

-ح. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات وصادر بحقّه حكم مؤبد.
-م. م. (من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم الإتجار بالبشر.

وبتاريخ 24-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج مواد مخدّرة في محلّة السانت تيريز، على متن دراجة آليّة نوع سويت، تمّ ضبطها. وأثناء عملية التّوقيف شهر أحدهما مسدّساً حربيًّا بوجه عناصر الدّورية الذين تمكّنوا من السّيطرة عليه وتجريده من مسدّسه وضبطه مع ممشط و٤ طلقات صالحة للاستعمال.

وبتفتيش المشتبه فيهما والدّراجة، تم ضبط كميّة من المواد المخدّرة المختلفة والموزّعة والمعدّة للتّرويج داخل82  طبّة بلاستيكيّة من الكوكايين و11 طبّة تحتوي على حشيشة الكيف.

وبالتًحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 

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