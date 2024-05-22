مراقبو الإقتصاد في النبطية سطروا محاضر ضبط بحق مخالفين

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار، وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية، في المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والدواجن ومحطات المحروقات في نطاق بلدات جبشيت وعبا والنبطية الفوقا وكفر تبنيت، وسطروا محضر ضبط بحق صاحب معمل حلويات لسوء النظافة، وتم إنذار بعض محال اللحوم بضرورة إعلان الأسعار وحيازة الفواتير، وكيل ورصرصة محطات المحروقات.وعلى الرغم من الوضع الأمني في مناطق الجنوب وخطورة الوضع، قام المراقبون بسحب ٦ عينات من لحوم شاورما اللحمة والدجاج من مطاعم منطقة حاصبيا لفحصها في المختبر المعتمد من الوزارة، وذلك شعورًا من رئيس ومراقبي المصلحة بالمسؤولية ومن اجل سلامة الغذاء وصحة المواطنين.