الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مولوي لـ حوار المرحلة: الخطة الامنيّة مستمرّة..وفي الأيام المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات
أمن وقضاء
2024-05-22 | 16:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مولوي لـ حوار المرحلة: الخطة الامنيّة مستمرّة..وفي الأيام المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات
اعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ان "الخطة الامنية ضرورة، وطالب بها العديد من السياسيين والمواطنين، وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات النارية، بل تأمين أمن المواطن، الذي شعر بفقدان الامن"، كاشفًا ان " الخطة الامنية مستمرّة".
وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "يجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة الأمنية، ولا أقبل أن اقول أن هناك مجموعات تريد "عدم الامن" في لبنان".
واضاف "القوى الامنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية، وكما يجب، ولم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو اي منطقة لبنانية بالرشاشات".
ورأى ان "الهدف من الخطة الامنية تأمين "أمن البلد"، وخلال تطبيقنا للخطة وجدنا سيارات تضع عازل زجاجيّ غير مرخّص وسيارات بلوحات مزوّرة".
وأكد أن "الضائقة المالية التي يمرّ بها المواطن لا علاقة لوزارة الداخلية بها"، لافتًا الى انه "لأن اللبناني يمر بهذه الضائقة نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه، وتأمين الاستقرار والأمان ولا نستهدف الفقراء أبدًا".
واعتبر ان" المتضرر من تطبيق القانون ومن حفظ الامن والنظام، والمتضرر بالسياسة، هو خلف الحملات ضد الخطة الأمنية وضدي انا".
وأشار وزير الداخلية الى ان "البلديات يجب ان تلتزم بالقوانين، وهي ليست مستقلة عن الدولة، ولا نقبل الامن الذاتي في اي بلدية ولا نستهدف أحدًا وما حصل في المريجة هو دليل على أن الخطة الأمنية في مكانها".
وفي ملف النافعة، كشف مولوي ان "النافعة تُنجز 947 معاملة يوميًا أي الحد الأقصى من الإنتاجية، وأبوابها مفتوحة أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين"، مشيرًا الى ان " النافعة ادخلت لصندوق المالية خلال العام 2024 حوالي 2521 مليارًا".
وقال "لم أقفل النافعة، واسباب الاقفال كانت بسبب ملاحقة البعض فيها، وكان هناك اشكالية لأسباب مالية متعلقة بسعر صرف العملة و"النافعة فاتحة من نيسان 2023"".
واضاف "تم فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها في النافعة".
وبالنسبة لدفع رسوم الميكانيك، جزم مولوي انه لم يتمّ تسطير أي محضر ضبط بمن لم يدفع الميكانيك لعام 2024، بل لمن لم يُسدّده في السنوات التي سبقت.
وكشف انه " في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات، ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام".
وعلى مقلب دفاتر السوق، قال مولوي " قمنا بامتحانات للجان السوق، وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات التي سيقوم الضباط بالكشف عليها، وستخضع هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الامن الداخلي"، مضيفًا "خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق".
وبالنسبة للوحات السيارات، قال مولوي "موجودة ونحن وزّعنا 20 ألف لوحة سيارة خلال شهر واحد وسنُغرق السوق باللوحات قريبًا".
وفي ما يخصّ رسالة الـUNHCR، قال مولوي "استغربنا من طريقة التخاطب ومن المطلوب في رسالة المفوضية من تأمين الرفاهية للسوريين الموجودين، وان شاء الله نتمكن من تأمين الرفاهية للبنانيين ومن ثم للسوريين".
واضاف "مصرون على تطبيق القوانين ومذكرة تفاهم 2003 بين لبنان والـunhcr والرسالة ليست سرية وأرسلتها لوزير الخارجية ومن ثم استدعى المفوض وتم سحب الرسالة".
وطلب دعم السوريين في أرضهم وليس في لبنان "لأن لبنان هو بلد عبور موقت وليس بلد لجوء".
وقال وزير الداخلية في هذا الصدد "لم يطلب مني أي أحد زيارة سوريا ومجلس النواب اوصى بتشكيل لجنة لحل ازمة النزوح لكنها لم تجتمع بعد حتى اليوم".
وعن اطلاق النار على بيت الكتائب، أكد انه "في متابعة دقيقة من قبل الاجهزة الامنية وهي تدقق في المظاريف".
أما بالنسبة للشاحنات التي ضبطت وهي محملة بالسلاح اعتبر مولوي انه "قيل ان غايتها تجارية أي أنها ستباع للبنانيين وستتسبب بجرائم".
وعن علاقته برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال "أعمل بجهد لإنجاز عمل الحكومة اللبنانية من دون أي مقاربات شخصية، وعلاقتي مع ميقاتي كانت ولا تزال جيدة "جدًا جدًا جدًا"".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المرحلة:
الخطة
الامنيّة
مستمرّة..وفي
الأيام
المقبلة
إصدار
بطاقات
السيارات
التالي
مراقبو الإقتصاد في النبطية سطروا محاضر ضبط بحق مخالفين
بالجرم المشهود... توقيف مروجَي مخدّرات في محلّة السانت تيريز - الحدت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:08
مولوي لـ حوار المرحلة : في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام
خبر عاجل
15:08
مولوي لـ حوار المرحلة : في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام
0
خبر عاجل
15:26
مولوي لـ حوار المرحلة : الخطة الامنية مستمرّة
خبر عاجل
15:26
مولوي لـ حوار المرحلة : الخطة الامنية مستمرّة
0
آخر الأخبار
14:37
وزير الداخلية بسام مولوي لـ حوار المرحلة : الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن
آخر الأخبار
14:37
وزير الداخلية بسام مولوي لـ حوار المرحلة : الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن
0
آخر الأخبار
15:32
مولوي لـ حوار المرحلة : لوحات السيارات موجودة ونحن وزّعنا 20 ألف لوحة سيارة خلال شهر واحد وسنُغرق السوق باللوحات قريبًا
آخر الأخبار
15:32
مولوي لـ حوار المرحلة : لوحات السيارات موجودة ونحن وزّعنا 20 ألف لوحة سيارة خلال شهر واحد وسنُغرق السوق باللوحات قريبًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:34
توقيف 11 مواطنًا في إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق
أمن وقضاء
16:34
توقيف 11 مواطنًا في إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق
0
أمن وقضاء
07:32
مفرزة النبطية القضائية أوقفت شخصاً مطلوباً للقضاء بجرم ابتزاز إمرأة وتهديدها
أمن وقضاء
07:32
مفرزة النبطية القضائية أوقفت شخصاً مطلوباً للقضاء بجرم ابتزاز إمرأة وتهديدها
0
أمن وقضاء
06:49
مصلحة الإقتصاد في الجنوب: 3 محاضر ضبط بحق مؤسسات مخالفة وتلف بضاعة محجوزة
أمن وقضاء
06:49
مصلحة الإقتصاد في الجنوب: 3 محاضر ضبط بحق مؤسسات مخالفة وتلف بضاعة محجوزة
0
أمن وقضاء
06:10
جولة تفتيشية لمصلحة الإقتصاد في الشمال... وتسجيل 11 محضر ضبط
أمن وقضاء
06:10
جولة تفتيشية لمصلحة الإقتصاد في الشمال... وتسجيل 11 محضر ضبط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-20
"زوجي خانني مع شقيقته"... قصة صادمة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-05-20
"زوجي خانني مع شقيقته"... قصة صادمة وهذه تفاصيلها!
0
فنّ
05:05
جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا
فنّ
05:05
جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا
0
فنّ
06:29
لن تتعرفوا إليه... إيمينيم في رقصة "الأب وابنته" خلال حفل زفافها! (صور)
فنّ
06:29
لن تتعرفوا إليه... إيمينيم في رقصة "الأب وابنته" خلال حفل زفافها! (صور)
0
منوعات
2024-05-12
طعنها حتى الموت... جريمة مروّعة في لندن ضحيتها امرأة مسنة!
منوعات
2024-05-12
طعنها حتى الموت... جريمة مروّعة في لندن ضحيتها امرأة مسنة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:33
جزيرة كاليدونيا الجديدة… عين فرنسا في المحيط الهادئ
أخبار دولية
13:33
جزيرة كاليدونيا الجديدة… عين فرنسا في المحيط الهادئ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن للـLBCI: الاعتراف بدولة فلسطين الذي حصل يزيد عزلة اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن للـLBCI: الاعتراف بدولة فلسطين الذي حصل يزيد عزلة اسرائيل
0
رياضة
13:31
الجودو تهدي لبنان بطاقة إضافية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤
رياضة
13:31
الجودو تهدي لبنان بطاقة إضافية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤
0
رياضة
13:28
اللمسات الاخيرة لمهرجان بيروت الرياضي قبل حوالي ٢٤ ساعة من انطلاقه
رياضة
13:28
اللمسات الاخيرة لمهرجان بيروت الرياضي قبل حوالي ٢٤ ساعة من انطلاقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب طوفان الأقصى تعود الى مربعها الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب طوفان الأقصى تعود الى مربعها الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أوروبا بين فلسطين واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أوروبا بين فلسطين واسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
صندوق النقد ينفتح على نقاش مسؤولية الدولة في قضية الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:18
صندوق النقد ينفتح على نقاش مسؤولية الدولة في قضية الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
وفود عربية وأجنبية في طهران للمشاركة في تشييع رئيسي وعبد اللهيان... اليكم من حضر
تقارير نشرة الاخبار
13:17
وفود عربية وأجنبية في طهران للمشاركة في تشييع رئيسي وعبد اللهيان... اليكم من حضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في اليوم الثاني من وداع الرئيس الإيراني ورفاقه... مراسم تشييع شعبية ورسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في اليوم الثاني من وداع الرئيس الإيراني ورفاقه... مراسم تشييع شعبية ورسمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:05
جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا
فنّ
05:05
جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا
2
خبر عاجل
15:08
مولوي لـ حوار المرحلة : في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام
خبر عاجل
15:08
مولوي لـ حوار المرحلة : في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام
3
فنّ
04:21
ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)
فنّ
04:21
ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)
4
منوعات
07:10
وائل عرقجي في صورة مؤثرة مع زوجته... الثنائي بانتظار المولود الأول! (صورة)
منوعات
07:10
وائل عرقجي في صورة مؤثرة مع زوجته... الثنائي بانتظار المولود الأول! (صورة)
5
أخبار لبنان
07:46
مواعيد تسليم معاملات لهذا الاسبوع في أمانات السجل العقاري في بعبدا وعاليه - الشوف والمتن وكسروان وجبيل
أخبار لبنان
07:46
مواعيد تسليم معاملات لهذا الاسبوع في أمانات السجل العقاري في بعبدا وعاليه - الشوف والمتن وكسروان وجبيل
6
فنّ
02:56
صورة ليليان نمري بالفستان الأبيض تغزو الانترنت... هل تزوّجت؟
فنّ
02:56
صورة ليليان نمري بالفستان الأبيض تغزو الانترنت... هل تزوّجت؟
7
منوعات
08:11
إشكال في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل على مواقع التواصل... إليكم ما حدث! (فيديو)
منوعات
08:11
إشكال في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل على مواقع التواصل... إليكم ما حدث! (فيديو)
8
خبر عاجل
15:01
مولوي لـ حوار المرحلة : خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق
خبر عاجل
15:01
مولوي لـ حوار المرحلة : خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More