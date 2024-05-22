الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف 11 مواطنًا في إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أمن وقضاء
2024-05-22 | 16:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف 11 مواطنًا في إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توقيف 11 مواطنًا في إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة شاتيلا – بيروت وأوقفت 7 مواطنين: (ع.س.)، (ن.غ.)، (ع.ج.)، (م.ح.)، (خ.ح.)، (ع.ح.)، (ا.ت.)، لإقدامهم على ترويج المخدرات وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها.

كما أوقفت وحدات من الجيش 4 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنَين (ح.م.) و(ع.ب.) في بلدة رأس بعلبك لمحاولتهما تهريب سوريين إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

- توقيف المواطن (م.س.) في منطقة زقاق البلاط – بيروت لقيامه بأعمال سرقة.

- توقيف المواطن (ج.ا.) عند حاجز المدفون لحيازته مسدسًا حربيًّا غير مرخص.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مواطنًا

التدابير

الأمنية

مختلف

المناطق

LBCI التالي
مراقبو الإقتصاد في النبطية سطروا محاضر ضبط بحق مخالفين
بالجرم المشهود... توقيف مروجَي مخدّرات في محلّة السانت تيريز - الحدت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-05-01

الجيش: توقيف 30 شخصا ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-04

الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية

LBCI
امن وقضاء
2024-03-23

توقيف 4 أشخاص في الحدث –بعلبك والرويمة –عكار والقبة - طرابلس ضمن إطار التدابير الأمنية

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-19

قوى الأمن: توقيف منفذ أكثر من ٧٠ عملية سرقة سيارات من مختلف المناطق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:28

مولوي لـ حوار المرحلة: الخطة الامنيّة مستمرّة..وفي الأيام المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات

LBCI
أمن وقضاء
07:32

مفرزة النبطية القضائية أوقفت شخصاً مطلوباً للقضاء بجرم ابتزاز إمرأة وتهديدها

LBCI
أمن وقضاء
06:49

مصلحة الإقتصاد في الجنوب: 3 محاضر ضبط بحق مؤسسات مخالفة وتلف بضاعة محجوزة

LBCI
أمن وقضاء
06:10

جولة تفتيشية لمصلحة الإقتصاد في الشمال... وتسجيل 11 محضر ضبط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-20

"زوجي خانني مع شقيقته"... قصة صادمة وهذه تفاصيلها!

LBCI
فنّ
05:05

جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا

LBCI
فنّ
06:29

لن تتعرفوا إليه... إيمينيم في رقصة "الأب وابنته" خلال حفل زفافها! (صور)

LBCI
منوعات
2024-05-12

طعنها حتى الموت... جريمة مروّعة في لندن ضحيتها امرأة مسنة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

جزيرة كاليدونيا الجديدة… عين فرنسا في المحيط الهادئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن للـLBCI: الاعتراف بدولة فلسطين الذي حصل يزيد عزلة اسرائيل

LBCI
رياضة
13:31

الجودو تهدي لبنان بطاقة إضافية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤

LBCI
رياضة
13:28

اللمسات الاخيرة لمهرجان بيروت الرياضي قبل حوالي ٢٤ ساعة من انطلاقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حرب طوفان الأقصى تعود الى مربعها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

أوروبا بين فلسطين واسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

صندوق النقد ينفتح على نقاش مسؤولية الدولة في قضية الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

وفود عربية وأجنبية في طهران للمشاركة في تشييع رئيسي وعبد اللهيان... اليكم من حضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في اليوم الثاني من وداع الرئيس الإيراني ورفاقه... مراسم تشييع شعبية ورسمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:05

جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا

LBCI
خبر عاجل
15:08

مولوي لـ حوار المرحلة : في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام

LBCI
فنّ
04:21

ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)

LBCI
منوعات
07:10

وائل عرقجي في صورة مؤثرة مع زوجته... الثنائي بانتظار المولود الأول! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:46

مواعيد تسليم معاملات لهذا الاسبوع في أمانات السجل العقاري في بعبدا وعاليه - الشوف والمتن وكسروان وجبيل

LBCI
فنّ
02:56

صورة ليليان نمري بالفستان الأبيض تغزو الانترنت... هل تزوّجت؟

LBCI
منوعات
08:11

إشكال في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل على مواقع التواصل... إليكم ما حدث! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:01

مولوي لـ حوار المرحلة : خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More