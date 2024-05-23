إستهداف سيارة على طريق كفردجال... شهيد وإصابات طلاب داخل "فان" مدرسي

إستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق كفردجال - النبطية، ما أدى الى احتراقها واستشهاد سائقها.كذلك، أصيب 3 طلاب كانوا لحظة الغارة داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.