موقوف بجرائم إحتيال عبر بيع تذاكر وهمية لحضور المباريات النهائية لكرة السلة... هل من وقع ضحية أعماله؟

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات احتيال بحيث يقوم أشخاص مجهولون بإيهام ضحاياهم ببيع بطاقات لحضور المباريات النهائية لبطولة كرة السلة اللبنانية.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر فصيلة رأس بيروت وحدة شرطة بيروت إلى تحديد هوية أحدهم.



وبتاريخ 22-5-2024، وبعد المتابعة أوقفته هذه الفصيلة وتبين أنه يدعى: ع. م. (من مواليد عام 1990، لبناني).



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.



لذلك، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورته وطلبت ممن وقع ضحية أعماله أو تعرض لمثل هكذا عملية من قبل شخص آخر بجرم مماثل الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة، أو الاتصال على الرقم: 740942-01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.