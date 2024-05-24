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أمن الدولة تقفل مسلخ دواجن في البداوي

أمن وقضاء
2024-05-24 | 08:01
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أمن الدولة تقفل مسلخ دواجن في البداوي
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أمن الدولة تقفل مسلخ دواجن في البداوي

قامت دورية من مكتب قضاء المنية ـ الضنية في جهاز أمن الدولة معززة بدورية من مكتب طرابلس والتابعين لمديرية الشمال الإقليمية في امن الدولة، بتوجيهات من المدير الإقليمي وبمؤازرة شرطة بلدية البداوي، في إقفال مسلخ للدواجن في منطقة البداوي - الطريق البحرية يديره أحد الأشخاص من التابعية السورية ويدعى "أ.ع" حيث تم إقفاله بالشمع الأحمر لعدم حيازته على الرخص القانونية اللازمة، وعدم إستيفائه شروط الصحة والسلامة العامة.

واتخذت الدورية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الدولة

دواجن

البداوي

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