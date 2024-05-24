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توقيف سارقي الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في منطقة إقليم الخروب

أمن وقضاء
2024-05-24 | 11:20
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توقيف سارقي الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في منطقة إقليم الخروب
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توقيف سارقي الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في منطقة إقليم الخروب

كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة، وخصوصا في منطقة إقليم الخروب ضمن محافظة جبل لبنان. وقد كثّفت القطعات المختصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيهم، وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها مفرزة بيت الدّين القضائيّة، تمكّنت من تحديد الفاعلين، وهم كلٌّ من:

- ل. ح. (من مواليد العام ١٩٩٤، لبناني)، وهو الرأس المدبّر لعمليات السّرقة في مناطق إقليم الخرّوب، ومن أصحاب السّوابق بجرائم سلب، احتيال، ومخدّرات.

- س. ش. (من مواليد العام ١٩٩٦، لبناني).

- أ. ق. (من مواليد العام ١٩٨٧، لبناني) ومن أصحاب السّوابق، بجرائم مخدّرات، شجار.

وبتواريخ 8 و9 و10-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت عناصر المفرزة المذكورة من تحديد تحرّكات الأوّل في بلدة سبلين، وأوقفته داخل منزله الكائن في وادي الزّينة. كما وتمكّنت من توقيف الثّاني والثّالث وضبطت كميّة من الأسلاك والكابلات الكهربائيّة المسروقة والأدوات المستعملة في تنفيذ عمليات السّرقة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية من المنازل وعن الشبكات العامة، ضمن عدد من المناطق، وهي: سبلين، برجا، الرميلة، جدرا، وصيدا.

وقد اعترف الرأس المدبّر بنقل الأسلاك المسروقة وبيعها في "بؤر خردة" مختلفة ضمن إقليم الخروب.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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الأسلاك الكهربائية

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