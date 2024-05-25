إستهدف عددًا كبيرًا من المواطنين بعمليات نصب واحتيال منتحلًا صفة أمنية وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول الهوية بتنفيذ عمليات نصب واحتيال استهدفت العديد من المواطنين، إذ كان يتصل بضحاياه منتحلًا صفة ضابط في قوى الأمن ويوهمهم أن بحقهم محاضر ضبط مخالفات ويطلب منهم دفع قيمتها من خلال تحويل المبالغ عبر شركات تحويل الأموال.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، وهو المدعو:

أ. ب. (مواليد عام ١٩٧٤، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بقضايا النصب والاحتيال.



وبتاريخ 14-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في كترمايا على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" لون جردوني تم ضبطها.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من /20/ عملية نصب واحتيال بالطريقة المذكورة أعلاه وطالت عدد من المواطنين في مناطق مختلفة.



وقد تم تسليم سيارة الكيا بيكانتو إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.