وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI : العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا

كشفت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI انها "تبلّغت الساعة 2 فجرًا بفقدان شخصين بعد أن وُجدت ملابسهما بالقرب من شاطىء كفرعبيدا، ومنذ نصف ساعة، عثرت عليهما مقابل شاطئ البترون، بعد مسح شامل من كفرعبيدا إلى البترون، وهي الان بانتظار تقرير الطبيب الشرعي".



وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت بيانًا أمس حذرت فيه المواطنين والمقيمين والسائحين من الاقتراب من الشاطىء بسبب تأثيرات المنخفض الجوي ما قد يعرضهم لخطر الغرق.