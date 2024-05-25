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المديرية العامة لأمن الدولة والجامعة اللبنانية نظمتا يومًا عن التربية والأمن
أمن وقضاء
2024-05-25 | 06:23
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المديرية العامة لأمن الدولة والجامعة اللبنانية نظمتا يومًا عن التربية والأمن
نظمت المديرية العامة لأمن الدولة والجامعة اللبنانية يومًا بعنوان "بالتربية والأمن... نبني"، تضمن مسيرًا لعشرة كيلومترات في صنين، مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ورئيس الرابطة الدكتور أنطوان شربل والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة الدكتور علي رمال، ووفد مرافق لرئيس الجامعة ومديرتي كلية التربية بفرعيها الأول والثاني وطلابهما، وطلاب من كلية الآداب - الفرع الرابع.
وتلا المسير لقاء في مركز عبدالله غانم الثقافي في بسكنتا، حيث كان في الاستقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا القاضي غالب غانم، وعرض العميد شقير محاضرة تناولت ضرورة الوعي الأمني الإلكتروني اليوم في لبنان ومخاطر غياب الثقافة الأمنية على الطلاب والمواطنين، داعيًا الطلاب الذين يتعرضون لأي اعتداء الى "اللجوء لأمن الدولة وعدم السكوت على أي جرم يتعرضون له".
ثم كانت كلمة لبدران تناول فيها أهمية التعاون التربوي الأمني، وانعكاسه على حسن التربية وحسن سير الأمن معًا.
وفي الختام، كانت كلمة للواء صليبا أثنى فيها على تعاون أمن الدولة والجامعة اللبنانية، مبديًا رغبة في استمراره، ومتوجهًا إلى الطلاب بـ"أهمية المثابرة في تقدمهم وتأّقهم، فهم صورة لبنان الجميل المقبل".
وقد تم تبادل الدروع بين اللواء صليبا والدكتور بدران، وسلمت طالبتان درعًا تذكارية للعميد شقير باسم طلاب الجامعة اللبنانية.
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