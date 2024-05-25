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مروج مخدرات بحوزته 0،5 كلغ. من مادة الكوكايين في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
2024-05-25 | 07:42
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مروج مخدرات بحوزته 0،5 كلغ. من مادة الكوكايين في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت، رصدت نشاطًا لأحد المروجين الذي يقوم بترويج مواد مخدرة على متن سيارة، ضمن العاصمة بيروت.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت المفرزة إلى تحديد هويته ومكانه ويدعى:
- إ. ن. (مواليد عام 1986، لبناني).
وبتاريخ 21-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات المفرزة كمينًا محكمًا في محلة بشارة الخوري - بيروت، حيث أوقفته وبرفقته فتاتين على متن سيارة نوع "كيا" لون أسود تم ضبطها، وذلك بعد أن حاول الفرار ورمي الحقيبة التي تحتوي على المخدرات من نافذة السيارة.
وتم ضبط حوالى نصف كلغ. من مادة الكوكايين مقسمة على 35 مظروفًا، بالإضافة إلى ظرفين أحدهما يحتوي حشيشة الكيف، والآخر حبوبًا مخدرة.
وقد أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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