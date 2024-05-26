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ليل مشتعل في الجنوب... والغارات مستمرة
أمن وقضاء
2024-05-26 | 06:08
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ليل مشتعل في الجنوب... والغارات مستمرة
أطلق الجيش الإسرائيلي ليل امس عددا من القذائف المباشرة وبشكل متقطع على اطراف بلدتي زبقين وياطر. كما اغار على بلدة عيتا الشعب، ما أسفر عن اضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل.
وأطلقت فجرا النيران من الرشاشات الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.
وحتى صباح اليوم، استمر الطيران الاستطلاعي بالتحلق فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، حيث أغار على بلدة الناقورة مستهدفا دراجة نارية، ما اسفر عن وقوع اصابات.
في المقابل، نشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية إستهدافه ناقلة جند مدرّعة في موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
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الجنوب...
والغارات
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