شرطة بلدية دير الأحمر طلبت من نازحين سوريين مخالفين تفكيك خيمهم

أبلغت شرطة بلدية دير الأحمر، بمؤازرة عناصر من مخابرات الجيش ولجنة من المخاتير، عددا من النازحين السوريين المخالفين الذين دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية، بضرورة تفكيك خيمهم ومغادرة سهل البلدة والجوار.