توقيف قاصرَين وأربعة آخرين للاشتباه بقيامهم بأعمال منافية للحشمة في الحمرا

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة حول حصول أعمال منافية للحشمة في إحدى الشّقق المفروشة في محلّة الحمراء - بيروت.



من خلال المتابعة والرصد، أوقف عناصر المكتب المذكور قاصرَين لبنانيّيَن وأربعة آخرين من الجنسيّة العراقيّة، للاشتباه بقيامهم بأعمال منافية للحشمة.



التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.