إعتقال سوريين بحوزتهما مواد مخدرة في يحشوش

أوقفت شرطة بلدية يحشوش شخصين من التابعية السورية هما (أ. س) و(م. ف) أثناء تجولهما على دراجة نارية، وضبطت بحوزتهما على كمية من المخدرات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وتم تسليمهما الى مخفر غبالة للتحقيق معهما بناءً على إشارة المدعي العام.