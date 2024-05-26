حادث سير يودي بحياة شاب في الصرفند

أودى حادث سير في الصرفند بين سيارة ودراجة نارية بحياة الشاب ي.ح. الذي توفي متأثرًا بجراحه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.