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يرتدي كمامة لإخفاء هويته ويسرق من داخل السيارات...

أمن وقضاء
2024-05-27 | 05:29
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يرتدي كمامة لإخفاء هويته ويسرق من داخل السيارات...
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يرتدي كمامة لإخفاء هويته ويسرق من داخل السيارات...

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة من داخل السيارات في مختلف المناطق اللبنانية وبنتيجة المتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد شخص يخفي وجهه بكمامة، ويقوم بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها، في مناطق جبل لبنان على متن دراجة آلية لون أحمر وأسود، والتي كان آخرها في محلة الحازمية بتاريخ 10-05-2024.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الشخص المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته ويدعى: ع. م. (من مواليد عام ١٩٦٣، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبتاريخ 10-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة برج البراجنة على متن دراجة آلية نوع "هاوجو" لون أحمر وأسود من دون لوحات، المستخدمة في عمليات السرقة وذلك بعد مرور أقل من ساعة على تنفيذه آخر عملية له في محلة الحازمية. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط مسدس حربي مع ممشط و5 طلقات صالحة للاستعمال، 12 قفّازا لون أسود، قبّعة لون أسود، خوذة، نظّارة، وهاتف خلوي.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها من مناطق منها: الخازمية، الروشة، والحدت، وببيع المسروقات في محلة طريق المطار.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 

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