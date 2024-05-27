قتيل في إشكال في ضهر العين - الكورة

حصل اشكال داخل مقهى في محلة ضهر العين - الكورة، تطور الى اطلاق نار أدى إلى إصابة حرس أمني في المحلة في بطنه عن طريق الخطأ، وقد نقل الى مستشفى هيكل الا أنه ما لبث أن فارق الحياة.



يُذكر أن الفقيد من سكان منطقة ابي سمراء وهو أب لـ4 اولاد.