أمن الدولة في الشمال تقفل مسلخاً للدواجن في منطقة البدّاوي

اقفلت دوريّة لأمن الدولة، مكتب المنية - الضنّيّة، معزّزة بدوريّة من مكتب طرابلس، وبرفقة شرطة بلديّة البدّاوي، مسلخًا للدواجن في منطقة البدّاوي - الطريق البحريّة، بالشمع الأحمر يديره أحد الاشخاص من التابعيّة السوريّة ويُدعى أ.ع.، لعدم حيازته على الرخص القانونيّة اللازمة، ولعدم استيفائه شروط الصحّة العامّة.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه بناءً على إشارة القضاء.