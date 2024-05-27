قائد الجيش عرض مع لازارو ومدير عمليات الأمم المتحدة للتطورات في الجنوب

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Aroldo Lázaro، مع مدير عمليات الأمم المتحدة William Blanchard في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.