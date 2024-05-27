الجيش: توقيف مطلوب في حقه مذكرات لإطلاقه النار وقتل شخص

دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات منزل المواطن (م.ش.) وأوقفته كونه مطلوبًا لإقدامه على إطلاق النار ما أدى إلى مقتل شخص بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢١، وفي حقه مذكرات توقيف بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية.

كما نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك عملية دهم أسفرت عن ضبط سيارات مسروقة وأسلحة حربية وأعتدة عسكرية وعملات مالية مزورة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.