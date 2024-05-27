عمليتا دهم في منطقة صحراء الشويفات ومدينة بعلبك... وهذا ما تم ضبطه

دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات بتاريخ 26/5/2024، منزل المواطن (م.ش.) وأوقفته كونه مطلوبا لإقدامه على إطلاق النار ما أدى إلى مقتل شخص بتاريخ 13/9/2021، وفي حقه مذكرات توقيف بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية.



كما نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك عملية دهم أسفرت عن ضبط سيارات مسروقة وأسلحة حربية وأعتدة عسكرية وعملات مالية مزورة.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".