أمن الدولة في البترون توقف مهرّباً للسوريّين

أوقفت دوريّة من أمن الدولة – مكتب البترون، السوريّ (م.م.أ.)، والملقّب بأبي جعفر، بجرم تهريب سوريّين وبأعدادٍ كبيرة عبر الحدود الشماليّة من سوريا إلى لبنان، وأُجرِي المقتضى القانونيّ بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.