قوى الأمن تعمم صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح / المسلك المؤدي الى مستديرة الطيونة، وليس بحوزتها أي مستند يعرّف عنها، ولا يمكن التواصل معها، ولا يمكنها تحديد مكان إقامتها.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة فرن الشباك في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 292867-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.