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المعلومات أوقفت شخصًا سوريًا على طريق نحلة - بعلبك للإشتباه بضلوعه في عملية تحرش بطفل

أمن وقضاء
2024-05-28 | 09:41
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المعلومات أوقفت شخصًا سوريًا على طريق نحلة - بعلبك للإشتباه بضلوعه في عملية تحرش بطفل
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المعلومات أوقفت شخصًا سوريًا على طريق نحلة - بعلبك للإشتباه بضلوعه في عملية تحرش بطفل

أوقف فرع المعلومات خلال عملية دهم في بعلبك على طريق نحلة السوري أ.م.ز للاشتباه بضلوعه بعملية تحرش بطفل لبناني عمره 7 سنوات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقد نقل الموقوف إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه.

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