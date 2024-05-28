الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المجلس الدستوري قرر قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلا

أمن وقضاء
2024-05-28 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المجلس الدستوري قرر قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المجلس الدستوري قرر قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلا

قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح اليوم في مقره في الحدت، الذي التأم في مقره اليوم، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم، قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلا ورد المراجعات أساسا وتحصين القانون المطعون فيه بتفسيره بأنه خلال فترة التمديد وعند زوال الظرف الاستثنائي يسن المجلس النيابي قانونا جديدا يحدد فيه موعد الانتخابات. على أن يبلغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
 
وقد خالف القرار القضاة ميشال طرزي والياس مشرقاني والبرت سرحان.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

المجلس الدستوري

الطعون

التمديد

بلديات

LBCI التالي
ناشطان بترويج العملة المزيّفة في الشّويفات وعرمون..في قبضة قوى الأمن
عمليتا دهم في منطقة صحراء الشويفات ومدينة بعلبك... وهذا ما تم ضبطه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-14

طعن جديد بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية... يعقوبيان: كلما كانت الطعون أكثر كلما كان ذلك أفضل

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-08

رازي الحاج للـLBCI: نتابع مع وزير الداخلية تطبيق التعاميم التي أصدرها في شأن النزوح السوري ويجب أن يكون هناك لجنة للمراقبة والتمديد للبلديات جريمة

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-07

نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية

LBCI
صحف اليوم
2024-05-01

"الجمهورية القوية"سيطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية... غادة أيوب لـ"الشرق الأوسط": نتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:23

قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
09:41

المعلومات أوقفت شخصًا سوريًا على طريق نحلة - بعلبك للإشتباه بضلوعه في عملية تحرش بطفل

LBCI
أمن وقضاء
09:01

قوى الأمن تعمم صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح

LBCI
أمن وقضاء
08:31

قضية عصابة "التيكتوكرز" الى الإنتربول!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2024-02-26

ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"

LBCI
منوعات
2024-05-24

أرادت خصراً صغيراً مثل كيم كارداشيان... شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة! (صورة)

LBCI
اقتصاد
2024-04-23

إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين

LBCI
اقتصاد
2024-05-10

انخفاض في أسعار المحروقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

اعتصام امام السراي للمطالبة باصدار نتائج الكلية الحربية

LBCI
أخبار دولية
06:32

إسبانيا تعلن رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
05:15

ميقاتي: لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيّبَ احدا

LBCI
أخبار لبنان
03:05

أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان للتوتش يتابع تحضيراته قبل مشاركته في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الاحتجاجات الأرمنية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإعتراف بدولة فلسطين.. جزء من الحل العربي الشامل للقضية الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

علقتها علقة… حملة وزارة الصحة ضد التدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

شركات محلية وعالمية راغبة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار البنزين والغاز...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالأرقام... اليكم أعداد النازحين الذين يقطنون قرى وادي خالد مقابل أعداد اللبنانيين

LBCI
فنّ
02:15

الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله

LBCI
منوعات
15:57

خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة

LBCI
امن وقضاء
14:05

أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين تعرّض لاعتداء على طريق جزين صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

أوروبا للدول المستضيفة للاجئين السوريين: اللاجئون باقون…

LBCI
صحة وتغذية
13:49

6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More