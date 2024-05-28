قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فيفيان وسام شمص (من مواليد عام 1997، لبنانيّة) التي غادرت منذ حوالى الـ6 أيام منزلها الكائن في بلدة الكنَيسة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة دير الأحمر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 320180-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.