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توقيف عصابة لسرقة المنازل والسيارات والدراجات النارية
أمن وقضاء
2024-05-28 | 17:42
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توقيف عصابة لسرقة المنازل والسيارات والدراجات النارية
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الحصنية - عكار المواطنين (ر.ح.) و(ن.ا.) و(م.ح.) لإقدامهم على تأليف عصابة لسرقة المنازل والسيارات والدراجات النارية، كما أقدموا على سرقة أسلاك ومعدات كهربائية.
ودهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بدنايل - بعلبك منازل مطلوبين وأوقفت المواطنَين (م.س.) و(ع.س.) المطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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