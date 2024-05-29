الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عصابة تستدرج الضحايا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتسلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح في قبضة مفرزة إستقصاء الجنوب

أمن وقضاء
2024-05-29 | 06:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عصابة تستدرج الضحايا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتسلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح في قبضة مفرزة إستقصاء الجنوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عصابة تستدرج الضحايا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتسلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح في قبضة مفرزة إستقصاء الجنوب

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن عصابة يقوم أفرادها باستدراج الضحايا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغية سلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح، إحداها حصلت بتاريخ 26-5-2024 في مدينة صيدا، حيث أقدم شخصان على اقتياد أحد المواطنين إلى محلة مهجورة على طريق صيدا- جزين، واعتديا عليه بالضرب بواسطة آلات حادة وسرقا سيارته وأموالًا كانت بحوزته وهاتفه الخلوي.

وعلى أثر ذلك، كثفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحرياتها لكشف هويات أفراد العصابة وتوقيفهم.

وبتاريخ 27-05-2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصلت المفرزة إلى تحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم، وجرى الإطباق عليهم وتوقيفهم، وهم كل من اللبنانيين:
- ج. ك. (من مواليد عام 1999) الرأس المدبر
- أ. ك. (من مواليد عام 2001)
- خ. ن. (من مواليد عام 1991)
- ه. ن. (من مواليد عام 1998).

وبعد المتابعة، تبين قيامهم بالعديد من عمليات السلب بقوة السلاح طالت عددًا من الأشخاص.

وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تستدرج

الضحايا

مواقع

التواصل

الإجتماعي

وتسلبهم

مقتنياتهم

السلاح

مفرزة

إستقصاء

الجنوب

LBCI التالي
ختم معمل ومستودع في أنصار لوجود منتجات مزورة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية
"كهرباء لبنان": لا وجود لمادة نيترات الأمونيوم في معمل الزوق الحراري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-04-05

الرأس المدبّر لعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-02

يمتهنان سرقة وسلب الضحايا بقوة السلاح... ومفرزة استقصاء بيروت تكشف هويتيهما وتوقفهما بكمين محكم

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-08

عصابة جديدة تنشط بسرقة دراجات آلية وقعت في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-25

مروج مخدرات بحوزته 0،5 كلغ. من مادة الكوكايين في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:49

ختم محل خضار في الغندورية بالشمع الأحمر يديره سوري بصورة غير قانونية

LBCI
أمن وقضاء
07:02

ختم معمل ومستودع في أنصار لوجود منتجات مزورة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية

LBCI
أمن وقضاء
06:37

"كهرباء لبنان": لا وجود لمادة نيترات الأمونيوم في معمل الزوق الحراري

LBCI
أمن وقضاء
03:18

مروّج مخدرات في الضاحية ومحيطها يقع بقبضة قوى الأمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-28

أحضان وقبلات... سهرة رومانسية تجمع نادين نسيب نجيم وخطيبها ناريغ (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-25

عبد المسيح: الاشكال شخصي وحصل خارج دوام العمل

LBCI
أخبار دولية
05:11

الرئيس الصينيّ يجتمع مع عبد الفتاح السيسي في بكين

LBCI
منوعات
12:13

"بدأت الأمور بدروس لتعليم القيادة وانتهت في المقعد الخلفي من السيارة"... ما حصل بينه وبين زوجة صديقه صادم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:28

نيكي هايلي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية...

LBCI
أخبار دولية
08:26

البيت الأبيض: نخشى أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة بسبب عملياتها في غزة

LBCI
أخبار لبنان
08:20

حمية ومكاوي أطلقا آلية العمل المشتركة لتسهيل إجراءات موسم الحج والعمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

لليوم الثاني... لودريان يواصل لقاءاته بالمسؤولين

LBCI
أخبار دولية
04:48

الجيش الإسرائيليّ: مقتل ثلاثة من جنودنا في قتال في جنوب غزة

LBCI
أخبار لبنان
04:02

لودريان يستكمل جولته في بيروت

LBCI
أخبار دولية
00:23

الجزائر تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح

LBCI
رياضة
13:57

لا إستراحة في نشاطات رياضة المحركات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في عيد إستقلال أرمينيا الأول... التظاهرات تتصاعد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:40

معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أطنان من الطحين منتهية الصلاحية في معمل لفرن شهير…

LBCI
منوعات
10:52

"لقد تشاجرنا لهذا السبب فأجبرتني على النزول من السيارة"... تركت ابنتها على الأوتوستراد وهذا ما حصل!

LBCI
أمن وقضاء
09:01

قوى الأمن تعمم صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح

LBCI
فنّ
05:49

زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان

LBCI
منوعات
10:35

اكتشاف في عليّة منزله حوله الى مليونير... ما علاقة سفينة التيتانيك؟ (صور)

LBCI
صحة وتغذية
15:49

هل تريدون الإقلاع عن التدخين؟ تناولوا هذه الأطعمة!

LBCI
فنّ
10:32

ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More