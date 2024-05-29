ختم محل خضار في الغندورية بالشمع الأحمر يديره سوري بصورة غير قانونية

ختمت دورية من مركز أمن عام تبنين الإقليمي بمؤازرة من دائرة الأمن القومي - شعبة الجنوب محلًا لبيع الخضار في بلدة الغندورية بالشمع الأحمر كان يديره السوري (أ.ع.أ) بصورة غير قانونية، وبناءً لإشارة القضاء المختص جرى تسليم البضاعة المصادرة لإحدى المؤسسات الإنسانية (ميتم تبنين)، وأجري بحق السوري المقتضى القانوني.