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قائد الجيش بحث مع مسؤول امني بريطاني في سبل تعزيز قدرات الجيش على ضبط الحدود
أمن وقضاء
2024-05-29 | 09:02
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قائد الجيش بحث مع مسؤول امني بريطاني في سبل تعزيز قدرات الجيش على ضبط الحدود
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب احمد الخير وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود اللواء المتقاعد Graeme Lamb بحضور الملحق العسكري البريطاني المقدم Charlie Smith، وتناول البحث سبل تعزيز قدرات الجيش على ضبط الحدود.
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