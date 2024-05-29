توقيف 6 مواطنين وفلسطيني في بدنايل وقصرنبا – البقاع وصيدا لإقدامهم على إطلاق النار

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 29 / 5 /2024، منازل مطلوبين في بلدتَي بدنايل وقصرنبا – البقاع وأوقفت 6 مواطنين (م.م.د.)، (م.ر.د.)، (ا.د.)، (ع.ق.)، (م.س.)، (ع.د.)، لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر.



كما أوقفت وحدة من الجيش في مدينة صيدا الفلسطيني (ر.خ.) كونه مطلوبًا بجرم إطلاق النار.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.