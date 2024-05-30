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أمن الدولة في النبطية تكشف خيوط "النسكافيه المغشوش"

أمن وقضاء
2024-05-30 | 03:27
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أمن الدولة في النبطية تكشف خيوط "النسكافيه المغشوش"

في سياق متصل بعملية اكتشاف معمل في النبطية يزور مغلفات للنسكافيه تحتوي على السكر الأسمر كانت قد نشرت مقاطع مصورة عنها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قامت دورية من أمن الدولة في النبطية ليل أمس بإقفال معمل في الزرارية، في داخله 1330 صندوق من النسكافيه وكل الآلات المستعملة في التصنيع، بالإضافة إلى مستودع في بلدة انصار يحتوي على كل المواد الأولية المستعملة في عمليات التصنيع والغش، وتم ختمهما بالشمع الأحمر.
 
وفي التفاصيل، وبعد توقيف (ه. ق) و(ع. ح.) و(ع. ح.) و(م. ع.) بإشارة من القضاء، أنكروا في بداية التحقيق أي علاقة لهم بالموضوع، كما أنكروا وجود أي مستودعات أخرى تابعة للمعمل، لكنهم في ساعات متأخرة من ليل أمس، عادوا واعترفوا بوجود الآلات المصنعة في معمل في الزرارية وبوجود مستودع في بلدة انصار.

ويتابع التحقيق معهم تحت إشراف القضاء المختص.  

 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الدولة

النبطية

"النسكافيه

المغشوش"

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