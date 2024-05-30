جريح في حادث سير على أوتوستراد صيدا - صور

سقط جريح نتيجة حادث سير على أوتوستراد صيدا - صور عند محلة الخرايب عملت عناصر من مركز الخرايب في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي على نقله الى المستشفى.