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شعبة المعلومات أوقفت الرأس المدبر لعصابة نشل تنشط في الضاحية ومحيطها
أمن وقضاء
2024-05-30 | 04:42
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شعبة المعلومات أوقفت الرأس المدبر لعصابة نشل تنشط في الضاحية ومحيطها
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليات نشل في الضاحية ومحيطها.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوياتهم، ومن بينهم الرأس المدبر، وهو المدعو:
ح. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة.
وبتاريخ 16-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بكمين محكم في محلة طريق المطار، على متن دراجة آلية نوع "لاندي" لون أسود وأزرق، من دون لوحات، وتبين أنها مسروقة، وقد تم ضبطها.
وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته سكاكين ومبلغ مالي.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات نشل استهدفت المارة في الضاحية ومحيطها.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع الدراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة.
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