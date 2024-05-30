الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شعبة المعلومات أوقفت الرأس المدبر لعصابة نشل تنشط في الضاحية ومحيطها

أمن وقضاء
2024-05-30 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شعبة المعلومات أوقفت الرأس المدبر لعصابة نشل تنشط في الضاحية ومحيطها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شعبة المعلومات أوقفت الرأس المدبر لعصابة نشل تنشط في الضاحية ومحيطها

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليات نشل في الضاحية ومحيطها.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوياتهم، ومن بينهم الرأس المدبر، وهو المدعو:
ح. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة.

وبتاريخ 16-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بكمين محكم في محلة طريق المطار، على متن دراجة آلية نوع "لاندي" لون أسود وأزرق، من دون لوحات، وتبين أنها مسروقة، وقد تم ضبطها.

وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته سكاكين ومبلغ مالي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات نشل استهدفت المارة في الضاحية ومحيطها.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع الدراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المعلومات

أوقفت

الرأس

المدبر

لعصابة

الضاحية

ومحيطها

LBCI التالي
موقوفة للإشتباه بقيامها بأعمال نشل في صيدا... هل وقعتم ضحية أعمالها؟
جريح في حادث سير على أوتوستراد صيدا - صور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-04-01

يروّج المخدرات في الضاحية... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-07

يوزع المخدرات على المروجين في محافظتي بيروت وجبل لبنان وشعبة المعلومات أوقفته

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-27

يروّجان المواد المخدّرة في الضاحية الجنوبية... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-26

يروج المخدرات وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود في الغبيري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:42

صفاء قاسم زبعه غادرت ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟

LBCI
خبر عاجل
06:20

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
أمن وقضاء
06:14

مراقبو الإقتصاد في النبطية إستكملوا جولاتهم التفتيشية في المحافظة

LBCI
أمن وقضاء
05:24

موقوفة للإشتباه بقيامها بأعمال نشل في صيدا... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-28

لا إختراقات مأمولة من جولة لودريان... وعوائق تعترض مهمته

LBCI
عالم الطبخ
2024-02-13

الكينوا والعدس... طبق فريد من نوعه مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-05-28

ميريام فارس تصلّي مع ابنها جايدن من أجل فلسطين

LBCI
فنّ
2024-05-24

الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مينسوتا ينتزع فوزه الأول من دالاس بعد ما كان متأخرًا بـ3 خسارات متتالية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الذكاء الإصطناعي وفرص العمل... بين النعمة والنقمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإحتجاجات في أرمينيا ضد رئيس الوزراء مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:21

حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية

LBCI
اقتصاد
08:15

وزارة الطاقة والمياه تـصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهـر أيار 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

LBCI
خبر عاجل
06:20

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية

LBCI
خبر عاجل
14:47

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وستصدر قريبًا

LBCI
منوعات
11:32

بول جرذان في مسبح يصيب طفلاً بمرض مميت... والمسؤولون يرفعون الصوت!

LBCI
منوعات
10:53

طبيب جرّاح في هذا البلد متّهم بالاعتداء الجنسي في المستشفى: أكثر من 14 تهمة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More