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صفاء قاسم زبعه غادرت ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟

أمن وقضاء
2024-05-30 | 06:42
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صفاء قاسم زبعه غادرت ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
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صفاء قاسم زبعه غادرت ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: - صفاء قاسم زبعه (مواليد عام 1999، سورية) التي غادرت بتاريخ 27/05/2024 منزلها الزوجي الكائن في شارع المعاينة الميكانيكية - الحدت، ولم تعد لغاية تاريخه.
 
لذلك، طلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الحدت في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 466553-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 

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