جهاز الأمن الوطني العراقي في زيارة تنسيق بينه وبين أمن الدولة

حضر وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، بدعوة من جهاز أمن الدولة في لبنان، وجرت مباحثات أمنيّة بين قيادتَي الجهازين، لتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والتعامل مع العدوّ.



وستتخلّل الزيارة أيضاً اجتماعات للوفد الأمني العراقي مع أجهزة أمنية لبنانية أخرى، وسيحضر الوفد مناورة ستجريها القوّة الضاربة في أمن الدولة.