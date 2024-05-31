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توقيف أفراد شبكة توزيع وترويج مخدرات في مناطق الضاحية والحدت

أمن وقضاء
2024-05-31 | 04:09
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توقيف أفراد شبكة توزيع وترويج مخدرات في مناطق الضاحية والحدت
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توقيف أفراد شبكة توزيع وترويج مخدرات في مناطق الضاحية والحدت

 توافرت معلومات لدى قوى الأمن الداخلي حول قيام شبكة بتخزين المخدّرات داخل شقة في محلة برج البراجنة وتوزيعها على المروّجين.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويتهم ومن بينهم:

م. ح. (من مواليد عام 2000، لبناني) موزّع
ف. ص. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني) مروّج
أ. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) مروّج

بتاريخ 14-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول بالجرم المشهود في محلة الكفاءات أثناء قيامه بتوزيع المخدّرات على المروّجين على متن دراجة آلية نوع سويت دون لوحات تم ضبطها، كما نفّذت عملية متزامنة نتج عنها توقيف الثاني والثالث في محلة المعمورة أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجتين آليّتَين دون لوحات نوع "لاندي" و"۷۱5۰" تم ضبطها. بتفتيشهم والدراجات عُثِرَ على:

/10/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها "نص نت اكسترا" زنة الواحد حوالي /2،6/غ
/10/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها "نص باز اكسترا" زنة الواحد حوالي /2،7/غ
مبالغ مالية و/4/هواتف خلوية.

بتفتيش منزل الأول تم ضبط ما يلي:
-/35/ مظروفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /670/غ
- /59/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها "نص نت اكسترا" زنة الواحد حوالي /2،7/غ
- /65/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها "نص باز اكسترا"، زنة الواحد حوالي /2،7/غ
- مظروف بداخله مادة الكوكايين زنته حوالي /3/غ
- مبلغ مالي، هاتف خلوي، دفتري حسابات مالية، أوراق ومستندات شخصية لأشخاص من جنسيات مختلفة.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بتخزين وتوزيع المخدِّرات على المروّجين من بينهم الثاني والثالث في مناطق الضاحية والحدت، مستخدماً الدراجة التي أوقف على متنها. واعترف الثاني والثالث بما نُسِبَ إليهما وبترويج المخدرات في مناطق الكفاءات والمعمورة ومحيطها على متن الدراجتين اللتين أوقفا على متنها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
 

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