كهرباء قاديشا تستنكر التعرض لجابي لديها وتطلب من الأجهزة الأمنية كشف الفاعلين

اصدرت شركة كهرباء "قاديشا" بيانًا استنكرت فيه الحادثة التي تعرض لها عبد الله كريم الذي يعمل في قاديشا بصفة جابي.وقالت: "ان هذه الحادثة هي سابقة خطيرة، وان قاديشا تطلب من الاجهزة الامنية التحقيق وكشف الفاعلين وانزال اقصى العقوبات بالمعتدين لكي لا يتكرر مثل هذا الفعل، مع العلم بان قاديشا تقوم بمهامها في ظل ظروف صعبة جدًا من اجل تأمين حاجات المواطنين".وختمت مؤكدةً انه "رغم كل الصعوبات، ستستمر قاديشا بخدمة جميع المواطنين والعمل على تحسين هذا المرفق العام".