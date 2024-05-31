ضبط كمية من حشيشة الكيف في المطار كانت معدة للتصدير إلى هولندا

بتاريخ 30 أيار 2024، تمكنت شعبة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي من ضبط كمية من حشيشة الكيف كانت معدة للتصدير الى هولندا، بوزن عشرين كيلو وتسعمائة وخمسين غرام (20.950) كلغ.