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الجيش: توقيف 8 مواطنين من مؤيدي "داعش" اعترفوا بالسرقة لتمويل مخططاتهم الإرهابية

أمن وقضاء
2024-05-31 | 12:53
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الجيش: توقيف 8 مواطنين من مؤيدي &quot;داعش&quot; اعترفوا بالسرقة لتمويل مخططاتهم الإرهابية
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الجيش: توقيف 8 مواطنين من مؤيدي "داعش" اعترفوا بالسرقة لتمويل مخططاتهم الإرهابية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "على أثر تعرض منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة - الشمال لسلسلة من الأعمال المهددة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تقص ومتابعة أمنية.

وتنفيذا لإشارة مدعي عام التمييز، أوقفت المديرية ٨ مواطنين تبين بالتحقيق معهم أنهم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي، واعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، إضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف الآلية العسكرية المذكورة، إلى جانب تصوير أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه.

كما ضبطت المديرية أسلحة وأعتدة استخدمتها المجموعة في أعمالها. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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