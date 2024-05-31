مسيرة تغير على منزل في عدلون وتوقع اصابات والطيران الحربي يشن غارتين على طيرحرفا والجبين

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت حي المدرسة في بلدة طيرحرفا وثانية استهدفت بلدة الجبين في القطاع الغربي قضاء صور.



كما شنت طائرة مسيرة غارة استهدفت منزلاً في بلدة عدلون قضاء صيدا مما ادى الى تدمير المنزل بالكامل على قاطنيه ، وافيد بوقوع عدد من الاصابات فيما تعمل فرق الانقاذ والاهالي على رفع الانقاض.