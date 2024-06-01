قوى الأمن تعلن نتائج المرحلة الأولى من الخطة الأمنية في بيروت الكبرى

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من الخطة الأمنية في بيروت الكبرى من تاريخ 15-05-2024 حتى 27 منه، وبعد أن ثَبُتَت فعاليتها، ستعمد قطعات قوى الأمن الدّاخلي، إلى إجراء حملات مختلفة، بصورة متقطّعة وفُجائية، بغية ملاحقة مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء، وضبط المخالفات الشّائعة، وذلك بهدف الحِفاظ على الأمن وحماية المواطنين وخصوصا من عمليات السّلب بقوّة السّلاح وأعمال السّرقة والنّشل، التي تُنفّذ خصوصا بواسطة درّاجات آليّة، وبعد ارتفاع عدد القتلى الناتج عن حوادث السير أكثر من 100%.



أفادت هذه المديرية العامة بأن نتائج هذه الحملة جاءت على الشكل التالي:



1- انخفضت جرائم (سرقة السيارات، السلب، السرقة، جرائم القتل، والنشل) بنسبة 22%.

2- ارتفعت أعداد الموقوفين بمختلف الجرائم بنسبة 36%.

3- ارتفع عدد المحاضر بمخالفات السير بنسبة 56%.

4- عدد المخالفات المنظّمة:

- في وحدة شرطة بيروت: 3025 محضرًا.

- في وحدة الدرك الإقليمي: 3608 محضر موزّعة على الشكل التالي:

سرية بعبدا نظّمت 964 محضرًا.

سرية الضاحية نظّمت 1369 محضرًا.

سرية الجديدة نظّمت 1275 محضرًا.



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها مستمرّة في خدمة المواطنين وحمايتهم من كل ما يهدّد حياتهم وممتلكاتهم وراحتهم رغم كل الظروف والمصاعب التي تمرّ بها البلاد.