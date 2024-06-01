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الجيش: توقيف 3 مطلوبين وضبط أسلحة حربية وحشيشة الكيف في بلدتي مجدل عنجر والصويري
أمن وقضاء
2024-06-01 | 15:26
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الجيش: توقيف 3 مطلوبين وضبط أسلحة حربية وحشيشة الكيف في بلدتي مجدل عنجر والصويري
بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٤، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتي مجدل عنجر والصويري - البقاع وأوقفت المواطنين (ي.خ.) و(ع.ز.) و(ع.ص.) لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر وحشيشة الكيف.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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