غارة اسرائيلية على بنت جبيل... واصابة مواطن

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على سوق البنية في مدينة بنت جبيل القديمة فجر اليوم، ما أدّى الى اصابة مواطن ووقوع اضرار مادية كبيرة.



وتسببت الغارة باشعال حريق في مساحة من الاعشاب اليابسة، فضلا عن اضرار كبيرة لحقت بالمباني القديمة لسوق بنت جبيل والمحال التجارية والمنازل. كما تضررت العديد من السيارات التي كانت في المحلة.



وقامت فرق الدفاع المدني بالتنسيق مع بلدية بنت جبيل، بنقل الاصابة الى احدى مستشفيات المنطقة، فيما سارعت سيارة اطفاء لاخماد النيران المشتعلة.



كذلك، عملت جرافات وفرق من الدفاع المدني على رفع الركام والانقاض من ساحة السوق والتي اقفلت أيضا الطريق، وتم تنظيف المنطقة وفتح الطريق من والى السوق.