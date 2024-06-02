أحدهما بحقه ٦ ملاحقات قضائية... توقيف شخصين متورّطين بقضايا مخدرات

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في المناطق اللبنانية كافة وتوقيفهم، وبنتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها دورياتها، تمكّنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورّط شخصَين بقضايا مخدرات.



وعلى أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية المذكورَين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هويتهما وهما:



م. د. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)

ز. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)



من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات، ويوجد بحق الأول /6/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات.



وبتاريخ 07-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة الكولا، أوقفت في خلاله المذكورَين، وتم ضبط دراجة آلية نوع "Adress" لون أبيض، وهاتفين خلويين.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تورّطهما بقضايا مخدرات.



وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.