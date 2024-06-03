في كفرحزير- الكورة... توقيف أربعة مشتبه فيهم على متن "توك توك"

تمكّنت احدى دوريّات شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، بتاريخ 28-5-2024، من الاشتباه بأربعة أشخاص يتجولون على متن "توك توك" لون أحمر من دون لوحات في بلدة كفرحزير- الكورة، حيث عملت على توقيفهم وضبط الآليّة، وهم كل من:



ع. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدّرات.

م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، مكتوم القيد)

م. س. (من مواليد عام ۱۹۹۳، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم سرقة.

أ. س. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)



وتم ضبط مسدّس حربي مع ممشط و4 طلقات، بندقية "بومب أكشن" مع أربع طلقات، "سكينين ست طقات"، كميّة من حشيشة الكيف، حبوب مخدّرة، ومبلغ مالي.



وتمّ تسليم الموقوفين الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.