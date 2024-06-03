العثور على جثة سوري داخل بركة لمياه الري في الضنية

عثر على جثة السوري ع. ر. (20 عامًا) داخل بركة مياه تستخدم لري المزروعات في محلة بعزقون التابعة لبلدة إيزال في الضنية.



وقامت فرق الإسعاف في جهاز الطوارىء والإغاثة بالعمل على نقل الجثة إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي.



وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.