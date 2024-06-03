توقيف مواطن لإقدامه على سرقة عتاد من محطات اتصال عائدة لشركتي ألفا وتاتش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رويسات الجديدة - المتن المواطن (ش.م.) لإقدامه على سرقة عتاد من محطات اتصال عائدة لشركتَي ألفا وتاتش، وضَبطت السيارة التي كان يستخدمها لنقل المسروقات وأدوات السرقة في داخلها.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.